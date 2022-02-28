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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Российский Северный флот вернул надводные корабли на базы из-за непогоды

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Боевая подготовка Северного флота (СФ) скорректирована в соответствии с погодными условиями, надводные корабли возвращены с морских полигонов к местам базирования.

"Выход всех маломерных плавсредств, а также кораблей и судов малого водоизмещения из баз запрещен в связи с сильным ветром и волнением моря. По флоту объявлена штормовая готовность. Все надводные корабли возвращены в базы из морских полигонов боевой подготовки", - сказано в сообщении СФ, распространенном в понедельник.

Отмечено, что "в связи со сложными гидрометеорологическими условиями в Баренцевом море и в отдельных районах Кольского полуострова на Северном флоте скорректированы планы боевой подготовки войск и сил, в первую очередь - экипажей боевых кораблей в море".

"Боевая учеба подразделений морской пехоты и армейского корпуса, а также войск ПВО проводится в плановом порядке с учетом фактической погоды в пунктах постоянной дислокации и выполнения учебных задач", - сообщает штаб СФ.

По его данным, "летный состав занят отработкой навыков на тренажерах". "Учебные полеты авиации на отдельных аэродромах выполняются с учетом требований безопасности после дополнительной оценки метеоусловий", - сказано в пресс-релизе.

Северный флот

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