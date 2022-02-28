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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Минсельхоз заверил в стабильном производстве продукции животноводства в 2022 г.

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Производство продукции животноводства в РФ в 2022 году будет стабильным, положительная динамика развития отрасли сохранится, сообщает Минсельхоз.

Министерство уточняет, что РФ уже полностью обеспечена основными видами мясных изделий и закрывает значительную часть внутреннего потребления молочной продукции. "В текущем году, по оценке ведомства, положительная динамика сохранится", - говорится в сообщении.

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