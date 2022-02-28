Суд в РФ утвердил взыскание с Google 7,2 млрд рублей оборотного штрафа

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал законным решение о назначении компании Google оборотного штрафа из-за того, что она не удалила запрещенный в РФ контент.

"Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы представителя Googl LLC", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Таким образом, суд не нашел оснований для отмены оборотного штрафа и прекращения производства по делу. Решение вступило в законную силу.

Ранее в силу вступило аналогичное решение суда о взыскании с Meta оборотного штрафа в размере почти 2 млрд рублей.

Согласно российскому законодательству, после вступления решения в силу у компаний есть 60 суток для добровольной оплаты штрафа. Если Google и Meta не выплатят штраф, то материалы будут направлены службе приставов для принудительного взыскания.

Мировой суд Москвы в конце декабря 2021 года назначил Meta и Google минимальный размер оборотных штрафов в размере 5% от их годовой выручки за 2020 год. Суд взыскал с Meta 1 млрд 990 млн 984 тыс. 950 рублей 5 копеек оборотного штрафа из-за повторных правонарушений. За аналогичные правонарушения с Google был взыскан оборотный штраф в размере 7 млрд 221 млн 916 тыс. 235 рублей.