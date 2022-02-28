Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:38

Суд в РФ утвердил взыскание с Google 7,2 млрд рублей оборотного штрафа

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал законным решение о назначении компании Google оборотного штрафа из-за того, что она не удалила запрещенный в РФ контент.

"Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы представителя Googl LLC", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Таким образом, суд не нашел оснований для отмены оборотного штрафа и прекращения производства по делу. Решение вступило в законную силу.

Ранее в силу вступило аналогичное решение суда о взыскании с Meta оборотного штрафа в размере почти 2 млрд рублей.

Согласно российскому законодательству, после вступления решения в силу у компаний есть 60 суток для добровольной оплаты штрафа. Если Google и Meta не выплатят штраф, то материалы будут направлены службе приставов для принудительного взыскания.

Мировой суд Москвы в конце декабря 2021 года назначил Meta и Google минимальный размер оборотных штрафов в размере 5% от их годовой выручки за 2020 год. Суд взыскал с Meta 1 млрд 990 млн 984 тыс. 950 рублей 5 копеек оборотного штрафа из-за повторных правонарушений. За аналогичные правонарушения с Google был взыскан оборотный штраф в размере 7 млрд 221 млн 916 тыс. 235 рублей.

Google

Новости

Марию Алехину арестовали на 15 суток за неповиновение полицейскому

Источники сообщили о сложностях у российских НК с продажей морских партий нефти

Великобритания заморозит активы ВЭБа, Совкомбанка и "Открытия"

Латвия решила лишить гражданства совладельца Альфа-банка Петра Авена

Путин подписал указ об экономических мерах в связи с санкциями

Военная операция на Украине

Мосбиржа 1 марта проведет дневные валютные торги с 10 до 19

Военная операция на Украине

В Госдуме предложили наказывать за искажение цели спецопераций и роли ВС РФ

От Третьяковки потребовали досрочно закрыть совместную выставку с ФРГ

От Третьяковки потребовали досрочно закрыть совместную выставку с ФРГ

Совет Думы назначил три пленарных заседания и отозвал депутатов из регионов

Визит Лаврова в Женеву отменен из-за запрета на пролет его самолета

Визит Лаврова в Женеву отменен из-за запрета на пролет его самолета
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код