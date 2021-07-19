Мосгорсуд не разрешил адвокату Павлову пользоваться интернетом

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил жалобы защиты на избрание меры пресечения в виде запрета действий адвокату Ивану Павлову, обвиняемому в разглашении тайны следствия, передал корреспондент "Интерфакса".

Соответствующее решение Мосгорсуд принял в понедельник.

При этом апелляционный суд исключил из решения суда первой инстанции указание на то, что Павлов может скрыться от следствия и суда.

Защита просила Мосгорсуд отменить постановление Басманного суда Москвы от 30 апреля об избрании меры пресечения Павлову, отказать следствию в соответствующем ходатайстве, либо, если апелляционный суд сочтет необходимым, назначить юристу в качестве меры пресечения залог.

На решение Басманного суда жалобы подали порядка 40 коллег Павлова, в заседании участвовали 18 адвокатов юриста.

Согласно постановлению Басманного суда, Павлов обязан своевременно и самостоятельно являться по вызову следователя и в суд.

Кроме того, адвокату запрещено общаться со свидетелями по своему уголовному делу, за исключением близких родственников, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет.

Ограничений на передвижение и работу у Павлова нет.

Павлову предъявлено обвинение в разглашении данных предварительного расследования.

В чем обвиняют Павлова

Сам адвокат сообщил, что его уголовное дело связано с разглашением данных расследования в отношении его подзащитного, журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене.

По версии следствия, адвокат незаконно организовал публикацию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а также сообщил журналистам о секретном свидетеле в деле журналиста.

Павлов вину не признает и считает претензии следствия необоснованными. Согласно позиции адвоката, он сообщал СМИ о фактах нарушения закона в отношении Сафронова.

Дело Павлова ведет центральный аппарат Следственного комитета России.

В поддержку Павлова выступило значительное число коллег.

Павлов - петербургский адвокат, специализирующийся на защите обвиняемых по делам о преступлениях против государственной безопасности - в том числе, о государственной измене и шпионаже.

Среди подзащитных Павлова - журналист, советник главы "Роскосмоса" Сафронов, бывший топ-менеджер "Интер РАО" Карина Цуркан и др. Он также представляет признанные в РФ иноагентами, запрещенные и ликвидированные как экстремистские организации, основанные Алексеем Навальным.