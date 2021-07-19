Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:07Заразились
на 19.07В России 5 982 766+24 633В мире 190 417 528+419 723

Мосгорсуд не разрешил адвокату Павлову пользоваться интернетом

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил жалобы защиты на избрание меры пресечения в виде запрета действий адвокату Ивану Павлову, обвиняемому в разглашении тайны следствия, передал корреспондент "Интерфакса".

Соответствующее решение Мосгорсуд принял в понедельник.

При этом апелляционный суд исключил из решения суда первой инстанции указание на то, что Павлов может скрыться от следствия и суда.

Защита просила Мосгорсуд отменить постановление Басманного суда Москвы от 30 апреля об избрании меры пресечения Павлову, отказать следствию в соответствующем ходатайстве, либо, если апелляционный суд сочтет необходимым, назначить юристу в качестве меры пресечения залог.

На решение Басманного суда жалобы подали порядка 40 коллег Павлова, в заседании участвовали 18 адвокатов юриста.

Согласно постановлению Басманного суда, Павлов обязан своевременно и самостоятельно являться по вызову следователя и в суд.

Кроме того, адвокату запрещено общаться со свидетелями по своему уголовному делу, за исключением близких родственников, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет.

Ограничений на передвижение и работу у Павлова нет.

Павлову предъявлено обвинение в разглашении данных предварительного расследования.

В чем обвиняют Павлова

Сам адвокат сообщил, что его уголовное дело связано с разглашением данных расследования в отношении его подзащитного, журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене.

По версии следствия, адвокат незаконно организовал публикацию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а также сообщил журналистам о секретном свидетеле в деле журналиста.

Павлов вину не признает и считает претензии следствия необоснованными. Согласно позиции адвоката, он сообщал СМИ о фактах нарушения закона в отношении Сафронова.

Дело Павлова ведет центральный аппарат Следственного комитета России.

В поддержку Павлова выступило значительное число коллег.

Павлов - петербургский адвокат, специализирующийся на защите обвиняемых по делам о преступлениях против государственной безопасности - в том числе, о государственной измене и шпионаже.

Среди подзащитных Павлова - журналист, советник главы "Роскосмоса" Сафронов, бывший топ-менеджер "Интер РАО" Карина Цуркан и др. Он также представляет признанные в РФ иноагентами, запрещенные и ликвидированные как экстремистские организации, основанные Алексеем Навальным.

Иван Павлов Мосгорсуд

Новости по теме

Новости

В Москве предложили провести эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве снижается третий день подряд

Москвичей предупредили о ливнях, граде и сильном ветре в понедельник

Москвичей предупредили о ливнях, граде и сильном ветре в понедельник

Аномальная жара сохраняется в Москве

Аномальная жара сохраняется в Москве

Умер второй ребенок из числа попавших в ДТП на улице Авиаторов в Москве

Пандемия коронавируса

Проверки мер профилактики COVID-19 в Москве продолжатся и после 19 июля

Проверки мер профилактики COVID-19 в Москве продолжатся и после 19 июля
Пандемия коронавируса

Московским предприятиям дали еще неделю на вакцинацию 60% персонала

Рестораны и фудкорты Москвы с 19 июля смогут работать по ночам

Пандемия коронавируса

В Москве с понедельника отменяется система обязательных QR-кодов в заведениях общепита

В Москве с понедельника отменяется система обязательных QR-кодов в заведениях общепита

На Москву вновь надвигается гроза

На Москву вновь надвигается гроза
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');