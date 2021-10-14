Минюст обвинил Ивана Павлова в необъективном освещении дел подзащитных

Ведомство попросило адвокатскую палату лишить его статуса адвоката

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Управление Минюста по Петербургу попросило региональную Адвокатскую палату лишить статуса адвоката Ивана Павлова, говорится в представлении ведомства, которое есть у "Интерфакса".

Минюст усматривает признаки политической деятельности в публикациях организаций, связанных с Павловым, а также обвиняет адвоката в односторонней и необъективной подаче информации о деле бывшего члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан средствам массовой информации.

Представление Минюста квалификационная комиссия Адвокатской палаты Петербурга рассмотрит 18 октября, сообщил "Интерфаксу" близкий к адвокату собеседник. Рекомендации комиссии по итогам разбирательства будут направлены Совету палаты, который примет окончательное решение по дисциплинированному преследованию адвоката.

Претензии Минюста

В управлении Минюста считают, что Павлов неоднократно нарушал закон "Об адвокатской деятельности", Кодекс профессиональной этики адвоката и подрывал таким образом доверие к нему и адвокатуре.

В частности, адвоката обвинили в неоднократном уклонении от участия в следственных действий по делам его подзащитных Карины Цуркан, осужденной за шпионаж, и Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Также его уличили в том, что он без разрешения следователя сделал выписки из материалов засекреченного дела Сафронова.

"Установлены факты попыток Павлова И.Ю. оказать давление на следствие и суд путем односторонней подачи сведений в средствах массовой информации и представления общественности искаженных данных по вопросам расследования уголовного дела", - говорится в представлении.

По данным Минюста, Павлов и связанные с ним организации, в том числе общественное объединение "Команда 29", а также их участники, напрямую и опосредованно получали иностранное финансирование, в том числе от неправительственных организаций, признанных в России нежелательными. Объединение "Команда 29" в июле объявило о самороспуске после того, как Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал его сайт. Из уведомления РКН следовало, что Генпрокуратура связала "Команду 29" с чешской Společnost Svobody Informace, включенной в перечень нежелательных для России организаций. Адвокаты отрицали связь с этой НКО.

Также Минюст усмотрел в публикациях организаций, связанных с Павловым, "признаки осуществления их авторами политической деятельности, направленной, в частности, на подрыв доверия к власти, судам и правоохранительным органам".

Возражения Павлова

Павлов направил в Адвокатскую палату объяснения, в которых указал, что не нарушал норм законодательства об адвокатуре и Кодекс профессиональной этики адвоката, и предложил прекратить его дисциплинарное преследование.

По словам адвоката, он пропускал следственные действия по делам Цуркан и Сафронова исключительно по уважительным причинам, в том числе по болезни. Павлов также напомнил, что палата уже выносила решение в его пользу из-за претензий Минюста о том, что он пропускал следственные действия по делу Сафронова.

Выписки из дела Сафронова Павлов, по его словам, сделал по памяти, а в их содержании не было государственной тайны.

Обвинения в односторонней подаче информации о деле Цуркан адвокат назвал надуманными. Он отметил, что в СМИ появлялись публикации, в том числе с оперативными данными по делу Цуркан и негативным представлением самой Цуркан, которые, по его мнению, могли быть ангажированы только процессуальными оппонентами защиты.

"Закон не предусматривает ограничений для защитника в его возможности по просьбе своего доверителя отвечать на вопросы представителей средств массовой информации, если при этом не разглашается охраняемая законом тайна", - добавил адвокат.

Павлов также утверждает, что не получал финансирование из иностранных источников и еще в 2020 году прекратил любые отношения с признанной в РФ нежелательной чешской НПО "Институт свободы информации", в которой был президентом до 2016 года. Учрежденная адвокатом организация ООО "ИРСИ", о которой, в частности, говорит Минюст в своем представлении, занималась, в том числе, выполнением госконтрактов в сфере информатизации органов власти и имеет благодарности от различных госорганов.

Говоря о "Команде 29", Павлов напоминает, что это была "неформальная инициатива", которая в 2021 году прекратила свою деятельность, и что поступление средств на счета ее отдельных участников не может, с точки зрения закона, расцениваться как финансирование всего объединения, поскольку оно представляло из себя незарегистрированную структуру.

По поводу различных публикаций с признаками якобы политической деятельности адвокат отмечает, что не считает публикацию материалов критического или восхваляющего характера признаком политической деятельности его автора, и что указанные публикации вообще не могут быть предметом рассмотрения в рамках дисциплинарного производства органом адвокатского самоуправления.

Павлов - известный петербургский адвокат, который специализируется на делах о госизмене и шпионаже. В сентябре стало известно, что он уехал из России на фоне уголовного преследования за предполагаемое разглашение тайны следствия по делу Сафронова.

В связи с этим же делом Минюст уже не раз безуспешно пытался добиться привлечения Павлова к дисциплинарной ответственности.