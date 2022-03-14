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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Житель Иркутска напал с ножом в подъезде на двух полицейских

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Вооруженный мужчина напал с ножом на двоих полицейских в Иркутске, он задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник.

По словам Волк, экипаж патрульно-постовой службы выехал по вызову на бытовой конфликт в многоквартирном доме.

"Двое полицейских зашли в подъезд, где на них неожиданно напал местный житель и причинил ножевые ранения. Действуя в соответствии с обстановкой, один из сотрудников применил табельное оружие. Фигурант получил огнестрельное ранение и был задержан", - сказала Волк журналистам.

По ее словам, оба полицейских, один из которых находится в тяжелом состоянии, и задержанный доставлены в медучреждение.

Предварительно установлено, что применение оружия сотрудником полиции является правомерным. В действиях напавшего мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

Собранные полицейскими материалы будут направлены в территориальное подразделение СК России для возбуждения уголовного дела.

Иркутск

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