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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:25

Раненый при нападении с ножом на полицейских житель Иркутска скончался

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Мужчина, напавший с ножом на полицейских в Иркутске и получивший огнестрельное ранение при задержании, скончался, сообщили "Интерфаксу" во вторник в следственном управлении СКР по региону.

"Он скончался вчера вечером", - сказал собеседник агентства.

Представитель ведомства добавил, что мотив нападения мужчины на полицейских продолжают устанавливать.

В пресс-службе регионального управления МВД агентству сообщили, что один из двух пострадавших полицейских находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, второй - на амбулаторном лечении.

Как сообщалось, в понедельник в подъезде одного из домов на улице Горького в Иркутске мужчина ранил ножом двоих полицейских, приехавших по вызову на бытовой конфликт.

По данным следствия, мужчина напал на одного из сотрудников полиции со спины и ранил ножом в шею. Напарник полицейского применил в отношении него физическую силу, а пострадавший выстрелил из табельного оружия и ранил нападавшего. В это время последний нанес ножевое ранение в руку второму полицейскому.

По информации полиции, оба полицейских, один из которых находился в тяжелом состоянии, и задержанный были доставлены в медучреждение.

Предварительно установлено, что применение оружия сотрудником полиции является правомерным.

В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Иркутск

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