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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:20

Песков отказался прогнозировать сроки подписания мирного соглашения между РФ и Украиной

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Кремле предпочли не спешить с прогнозами относительно возможных сроков подписания мирного соглашения между Россией и Украиной.

Во вторник в ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова попросили прокомментировать слова советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича, который заявил, что соглашение с Россией может быть подписано в течение одной-двух недель, в крайнем случае, к началу мая.

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"В данном случае это его прогнозы. Мы не хотели бы спешить с прогнозами", - ответил Песков.

Он напомнил, что сейчас делегации двух стран ведут работу по видео-конференц-связи. "Работа сложная, и, наверное, в данном случае позитивным является сам факт продолжения этой работы. Давать прогнозы пока не хотим. Дождёмся, когда будут результаты, о которых можно будет проинформировать общественность двух стран", - сказал Песков.

Его спросили, каков может быть формат документа по итогам переговоров, будет ли это декларация или соглашение, а также кем он будет подписываться. "Это тоже пока преждевременно пока обсуждать публично. Это все является предметом переговоров", - сказал Песков.

Он также не ответил на вопрос о том, планируется ли привлекать в качестве гарантов третьи страны.

Дмитрий Песков Россия Украина

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