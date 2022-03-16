Глава Крыма объявил награду за задержание украинца, призывавшего убивать русских детей

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Вознаграждение в 10 млн рублей гарантировано тому, кто задержит жителя Украины, который призывал убивать русских детей, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Награду в размере 10 миллионов рублей получат военнослужащие российской армии, Росгвардии и жители Украины, которые задержат или возьмут в плен и передадут в руки наших военных того (...), который призывал и клялся убивать русских детей", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в среду.

Он отметил, что специальный фонд уже сформирован, выплата вознаграждения гарантирована.

По информации СМИ, резонансное заявление сделал украинский журналист Фахрудин Шарафмал. В телеэфире он процитировал нациста Адольфа Эйхмана.