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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:18

Глава Крыма объявил награду за задержание украинца, призывавшего убивать русских детей

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Вознаграждение в 10 млн рублей гарантировано тому, кто задержит жителя Украины, который призывал убивать русских детей, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Награду в размере 10 миллионов рублей получат военнослужащие российской армии, Росгвардии и жители Украины, которые задержат или возьмут в плен и передадут в руки наших военных того (...), который призывал и клялся убивать русских детей", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в среду.

Он отметил, что специальный фонд уже сформирован, выплата вознаграждения гарантирована.

По информации СМИ, резонансное заявление сделал украинский журналист Фахрудин Шарафмал. В телеэфире он процитировал нациста Адольфа Эйхмана.

Сергей Аксенов Крым Украина

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