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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:59

В Ставропольском крае задержали подозреваемого в убийстве ребенка

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Подозреваемый в убийстве 12-летнего школьника в Невинномысске (Ставропольский край) задержан, сообщает СУ СКР по региону.

"В Невинномысске задержан подозреваемый в убийстве ребенка. (...) Установлены обстоятельства преступления, причастным к его совершению оказался 14-летний подросток", - следует из сообщения на сайте ведомства.

По данным следствия, подозреваемый ударил 12-летнего мальчика ножом. Ребенок скончался от полученных ранений.

Как сообщалось, погибший ребенок ушел из дома в воскресенье, в понедельник он был найден мертвым недалеко от Невинномысска. Возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ (убийство).

Невинномысск Ставропольский край
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