Военный спутник запустят 22 марта с космодрома Плесецк

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Запуск ракеты-носителя "Союз-2" с военным спутником с космодрома Плесецк состоится 22 марта, сообщили в министерстве природных ресурсов республики Коми.

"22 марта с космодрома "Плесецк" запланирован пуск "Союз-2"", - говорится в сообщении.

"Пуск ракеты-носителя с космическим аппаратом на борту будет произведён в интересах обороноспособности страны", - пояснили в Минприроды Коми.

"Время пуска - с 15.00 до 17.00 по московскому времени. Резервные даты запуска - 23, 24 и 25 марта", - уточнили в министерстве.

1 марта глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация сосредоточит освободившиеся из-за сворачивания сотрудничества с Европой и США ресурсы на создании оборонных систем.

"Основные конструкторские, технологические и финансовые ресурсы, высвобождаемые из совместных с США и Евросоюзом международных исследовательских проектов, будут направлены теперь на создание космических систем исключительно оборонного и двойного назначения", - написал Рогозин в своем телеграм-канале.

3 марта Рогозин заявил, что все космические аппараты, которые в ближайшее время будут создаваться в России, будут иметь двойное назначение.