ВС РФ допустил возможность альтернативного сценария оспаривания продажи активов банкрота

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Кредиторы вправе оспаривать сделки по продаже активов банкрота, если до этого не имели возможности обжаловать утвержденный без них в суде порядок реализации, решил Верховный суд (ВС) РФ.

К такому выводу пришла судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) по итогам рассмотрения жалобы государственного держателя непрофильных активов санируемых кредитных организаций банка "Траст" в рамках дела о несостоятельности АО "Курсив". Летом 2018 года эта компания, арендовавшая земельный участок со складом, трансформаторной подстанцией, очистными сооружениями, подъездной и внутренними дорогами, самостоятельно инициировала дело о своей несостоятельности. Это произошло на фоне резкого сокращения поступлений от текущих операций: в 2018 году этот показатель сократился в полтора раза по сравнению с 2017 годом - до 70 млн рублей, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

В августе 2018 года суд ввел в отношении "Курсива" процедуру конкурсного производства, а в ноябре того же года Автовазбанк, впоследствии присоединенный к "Трасту", попросил суд включить в реестр требований долг в 1,35 млрд рублей как обеспеченный залогом. Требование суд рассматривал больше года и 2 декабря 2019 года частично удовлетворил его, включив в реестр 664,54 млн рублей, из которых 594,83 млн рублей в качестве залоговых.

Однако пока рассматривалось требование банка, суд с подачи конкурсного управляющего Игоря Сухорукова в сентябре 2019 года утвердил порядок реализации имущества "Курсива". Согласно нему упомянутые активы продавались двумя лотами: первый - право аренды земельного участка с недвижимостью на нем, второй - дороги.

Первые и повторные торги 1 ноября и 16 декабря 2019 года были признаны несостоявшимися. Фактическая продажа через публичное предложение состоялась в июле 2020 года, то есть после того, как банк получил статус залогового кредитора. Право аренды на участок с недвижимостью на нем за 362 млн рублей досталось ООО "СМ Регионтекстиль", а право на дороги за 14,15 млн рублей получил Максим Лобанов. Затем, спустя менее недели, он продал их "СМ Регионтекстилю", говорится в материалах арбитражного дела.

Таким образом, полученных средств на погашение долга перед "Трастом" не хватило. Он получил, как и положено по закону о банкротстве, 80% средств от реализации залога, то есть около 300 млн рублей.

Госбанк безуспешно пытался признать торги недействительными. По его мнению, разделение имущества на лоты привело к продаже по заниженной цене имущества, которое следует рассматривать как единый производственно-складской комплекс.

Арбитражный суд Московской области счел, что имущество продавалось двумя лотами законно – на основании определения суда 9 сентября 2019 года об утверждении положения о продаже. "Траст" не обжаловал его и не просил внести изменения, указано в материалах дела. С такими выводами согласились апелляция и кассация.

Однако ВС РФ, куда обратился банк, с выводами нижестоящих судов не согласился. СКЭС ВС РФ назвала "ошибочными" суждения судов относительно того, что банк не может оспаривать торги из-за утвержденного положения о продаже имущества банкрота. Коллегия ВС РФ обратила внимание на то, что на момент утверждения этого положения "Траст" не имел права заявлять возражения. При этом правила продажи были утверждены без каких-либо возражений, в том числе по вопросу о формировании лотов, и из судебного акта не следует, что этот вопрос был предметом оценки суда. "При таких обстоятельствах отказ в проведении последующего судебного контроля за торгами нарушил право банка "Траст" на судебную защиту", - говорится в определении ВС РФ.

Также, по мнению коллегии ВС РФ, нижестоящие суды ошибочно отклонили доводы банка о неправомерности разделения имущества на два лота при продаже. Она указала на то, что реализованные в рамках лота №2 подъездные и внутренние дороги расположены на участке, право аренды которого включено в лот №1. Однако внутренние дороги не являются отдельными вещами и выполняют лишь обслуживающую функцию.

О необходимости совместной продажи активов, по мнению ВС РФ, свидетельствовало и то, что "СМ Регионтекстиль" впоследствии приобрело у Лобанова имущество, вошедшее в состав второго лота.

"Искусственное дробление функционально связанных объектов на несколько лотов безосновательно снизило их привлекательность для независимых участников гражданского оборота и, как следствие, ограничило круг участников торгов, а потому не отвечает целям конкурсного производства", - говорится в определении ВС РФ.

СКЭС ВС РФ отменила решения нижестоящих судов и приняла новое – в пользу банка: торги по продаже упомянутого имущества "Курсива" признаны недействительными.