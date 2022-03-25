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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:02

Производитель сантехники Geberit приостановил деятельность в РФ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Швейцарский производитель сантехники и труб Geberit AG в пятницу сообщил о немедленной приостановке всех бизнес-операций в России.

При этом все 70 сотрудников компании в РФ, обеспечивавших продажи, продолжат получать зарплату.

"Мы будем внимательно следить за дальнейшим развитием событий, решение относительно российского бизнеса будет пересмотрено в оперативном порядке", - говорится в пресс-релизе Geberit.

Акции Geberit дешевеют на 1,4% в ходе торгов в пятницу. С начала года капитализация компании упала почти на четверть и составляет 20,4 млрд швейцарских франков ($22 млрд).

История компании насчитывает почти полтора столетия. Geberit принадлежат 26 производственных объектов, штат насчитывает 12 тыс. сотрудников в 50 странах мира. В 2021 году выручка компании составила 3,5 млрд франков.

Geberit Швейцария
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