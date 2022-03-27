Ставрополье накрыли пылевые бури

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Пылевые бури пришли в Ставрополье, краевое ГИБДД просит воздержаться от поездок в ряд округов, где бушует ураганный ветер.

"Пыльная буря бушует и в Изобильненском, и в Новоалександровском, Шпаковском и частично Кочубеевском округах. Госавтоинспекция Ставрополья убедительно рекомендует отложить поездки в данном направлении", - говорится в телеграм-канале краевого ведомства в воскресенье.

"Дороги не видно из-за грязи, машины еле едут, некоторые застревают на обочине", - написали в местном паблике.

Пресс-служба главного управления МЧС России по региону информирует в воскресенье, что в Ставропольском крае наблюдаются отключения от электроснабжения, повреждены кровли некоторых зданий.

В частности, без света остались почти 7 тысяч абонентов. "Произошли аварийные отключения электроснабжения, под отключение попадает: город Изобильный - 3 тыс. 720 абонентов, село Красногвардейское - 1 тыс. 643 абонента, город Новоалександровск - 1 тыс. 507 абонентов", - информируют спасатели.

Шквалистый ветер повредил, в частности, крыши библиотеки и детсада.