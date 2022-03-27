СКР расследует факты жестокого обращения украинских националистов с пленными

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими. Об этом "Интерфаксу" сообщили в СК.

Ранее в интернете появились кадры, на которых украинские националисты крайне жестоко обращаются с пленными. На видео было зафиксировано, как военнослужащим, взятым в плен, прострелили ноги, не оказав медицинской помощи. По некоторым данным, противоправные действия имели место на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.

Бастрыкин поручил следователям выяснить все обстоятельства произошедшего, осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности.