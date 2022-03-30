В России упростили запуск суперсетей

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) решила упростить запуск "суперсетей" - совместного использования объектов связи в труднодоступных и малочисленных районах для оказания услуг абонентам всех операторов, сообщила пресс-служба Минцифры.

В соответствии с концепцией "суперсетей", операторы универсальных услуг связи обязаны предоставить доступ другим операторам мобильной связи к инфраструктуре, построенной за счет средств фонда универсального обслуживания.

"При этом упрощена процедура получения разрешения на использование радиочастот при их совместном использовании. Теперь не требуется экспертиза электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств при неизменности условий излучения. Ранее эта процедура занимала до полугода и требовала оплаты", - отметили в министерстве.

Там добавили, что до конца 2022 года Минцифры проведет мониторинг рынка телекоммуникационного оборудования и консультации с операторами связи для корректировки специальных условий использования радиочастотного спектра.

28 марта на заседании ГКРЧ в качестве мер поддержки телеком-операторов было решено освободить их до конца 2022 года от обязательств по покрытию сетями LTE федеральных трасс и населенных пунктов с численностью более 1000 человек.

В январе 2022 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявлял, что операторы связи начнут совместно использовать базовые станции, которые объединятся в одну универсальную сеть, в рамках нового федерального проекта "Доступ в интернет за счет развития спутниковой связи".