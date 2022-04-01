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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:56

РВСН проведут на Урале учение с двумя тысячами военных и комплексами "Ярс"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Свердловской области стартовало учение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с участием более чем двух тысяч человек и комплексов "Ярс", сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций (ДИМК) Минобороны РФ.

По данным ведомства, основная цель учения - совершенствовать практические навыки командования и офицеров "в организации и осуществлении всех видов обеспечения".

"В ходе учения на качественно новом уровне планируется отработать вопросы интенсивных маневренных действий мобильных ракетных комплексов "Ярс", их маскировки и противодействия современным и перспективным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа (ЦВО)", - сказали в Минобороны РФ.

Там отметили, что в ходе учений особое внимание будет уделено новым способам инженерного оборудования и прикрытия полевых позиций ракетных полков, применению современной инженерной техники, беспилотников, а также охране и обороне полевых районов в различное время суток.

Накануне в Минобороны РФ сообщили о начале учений РВСН с Ясненским ракетным соединением в Оренбургской области, где задействовано более трех тысяч военнослужащих и более 300 единиц техники. По данным ведомства, это плановое учение.

В декабре 2019 года в Минобороны сообщили, что на боевое дежурство под Оренбургом поставлен первый ракетный полк, оснащенный новым российским стратегическим ракетным комплексом "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, развивающим скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука).

Основу группировки РВСН составляют современные комплексы "Ярс" в шахтном и мобильном вариантах, которые способны поражать цели на дальности до 11 тыс. км. Также на вооружении РВСН находятся ракетные комплексы "Воевода", "Стилет" и "Тополь-М".

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

Свердловская область РВСН
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