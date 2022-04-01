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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Журналист Андрей Бабицкий умер в Донецке

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Донецке умер журналист, бывший корреспондент "Радио Свобода" (признано Минюстом СМИ-иноагентом), а затем постоянный автор "Украины.ру" Андрей Бабицкий, сообщает RT.

Ему было 57 лет. Причина смерти не названа.

Бабицкий родился в Москве, окончил филологический факультет МГУ. В 1987-1989 годах он работал в редакции журнала советского диссидента Сергея Григорьянца "Гласность", в 1989-2014 годах был корреспондентом "Радио Свобода" и работал в парламенте и в горячих точках, в том числе в Чечне в обе чеченские кампании. В 2000 году он в Чечне попадал в плен.

В 2014 году Бабицкий поддержал присоединение Крыма Россией, и был уволен со "Свободы". Затем он занимался запуском телеканала в Донецке и сотрудничал с изданиями "Украина.ру", "Взгляд" и Life.

Андрей Бабицкий Радио Свобода Чечня Донецк
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