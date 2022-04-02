В ОАК сообщили об атаке хакеров на сайт "Сухого"

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Сайт компании-производителя российских боевых самолетов "Сухой" подвергся хакерской атаке, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Хакерская атака на сайт "Сухого". Пример информационной войны против России и нашего авиастроения", - говорится в заявлении Слюсаря.

"Мы поддерживаем президента. На жалкие уколы ответим еще более ударным трудом. Наша задача - дать стране крылья", - сказал Слюсарь.

"Весь 100-тысячный коллектив корпорации, продолжает работу, выполнение заданий гособоронзаказа и поставки самолетов в Минобороны России для обеспечения безопасности нашей страны", - заявил Слюсарь.