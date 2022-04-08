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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:19

Правительство предложило отменить визовые преференции для европейцев

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 03295-8 об отмене ряда визовых преференций для граждан большинства стран Европы.

Он предполагает введение визового режима для обладателей дипломатических паспортов - граждан ЕС, Швейцарии, Норвегии, Дании, Исландии, Лихтенштейна, а также упразднение визовых преференций для членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, а также для журналистов перечисленных государств.

В первых шести статьях законопроекта отменяются отдельные положения международных договоров с перечисленными странами, которые касаются дипломатических паспортов и виз. Статьи содержат формулировку - "в связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия". В седьмой статье отмечается, что решение о возобновлении отменяемых положений принимается президентом России.

Закон должен вступить в силу с момента официального опубликования, следует из проекта.

Правительство Госдума Евросоюз Швейцария Норвегия Дания Исландия Лихтенштейн
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