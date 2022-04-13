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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:04

Россия высылает старшего дипломата посольства Чехии в Москве

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Посол Чехии в России Витезслав Пивонька был в среду вызван в МИД РФ в связи с высылкой из республики российского дипломата.

"Ему заявлен решительный протест в связи с принятым в марте с.г. чешской стороной провокационным решением объявить persona nоn grata советника-посланника посольства России в Праге", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Послу вручена нота Министерства об объявлении в качестве ответной меры persona nоn grata старшего дипломата посольства Чехии в Москве, которому предписано покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 16 апреля", - отмечается в сообщении.

МИД РФ Чехия
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