В Тверской области через 20 лет осудили убийцу 16-летней девушки

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Суд признал жителя Тверской области виновным в совершении ряда преступлений, в том числе в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления регионального СК.

По данным следствия, в октябре 2002 года 29-летний житель города Бежецка Тверской области изнасиловал, а затем задушил 16-летнюю местную жительницу.

Преступление вызвало большой общественный резонанс. На протяжении длительного времени следствием допрашивались каждый родственник и знакомый убитой, лица, ранее судимые за аналогичные преступления, а также все жители деревни Лаптиха Бежецкого района, возле которой произошла трагедия.

Проведение оперативно-розыскных мероприятий также затруднялось давностью произошедшего события, отсутствием возможности проведения ряда технических экспертиз.

В мае 2020 года в связи с полученной дополнительной информацией следствие было возобновлено. Предполагаемый преступник был установлен. Им оказался мужчина 1973 года рождения, житель Бежецка, ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение преступления сексуального характера.

Мужчине было предъявлено обвинение, но он полностью отрицал свою причастность. Для доказательства его вины были проведены генетические судебные экспертизы.

Кроме того, в ходе следствия была установлена причастность фигуранта к совершению имущественного преступления в октябре 2008 года на территории Москвы.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с учетом отбытого наказания по приговору Московского городского суда от 25 августа 2009 года, говорится в сообщении.