Трое горняков погибли при взрыве на руднике под Оренбургом
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - На руднике ПАО "Гайский ГОК" в Оренбургской области прогремел взрыв, погибли трое шахтеров, сообщил в субботу "Интерфаксу" информированный источник. Эти данные подтвердила прокуратура региона. На предприятии подтвердили информацию о погибших, но не о взрыве.
Всего в шахте находился 91 человек, 88 эвакуированы.
"Взрыв прогремел во время проведения пиротехнических работ. Среди основных версий: нарушение техники безопасности либо недостоверные данные приборов-газоанализаторов", - сказал источник агентства.
В прокуратуре уточнили, что около 08:50 (06:50 мск) при проведении горновзрывных работ произошла внештатная детонация взрывчатого вещества на глубине 1,2 км. Организована проверка.
Между тем на "Гайском ГОКе" "Интерфаксу" сообщили, что трое погибших работников подземного рудника были обнаружены в субботу утром "при заезде на горизонт 1205 метра".
"Тела не имеют внешних повреждений. В настоящее время на месте работают горноспасатели", - сказали на предприятии.
Данные о взрыве и эвакуации на предприятии не подтверждаются, заявили на комбинате.
"Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены специально созданной комиссией. Администрация ГОКа окажет полное содействие правоохранительным и надзорным органам", - добавили на предприятии.
"Гайский ГОК" занимается добычей концентратов меди и цинка.