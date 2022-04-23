Трое горняков погибли при взрыве на руднике под Оренбургом

Архивное фото Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - На руднике ПАО "Гайский ГОК" в Оренбургской области прогремел взрыв, погибли трое шахтеров, сообщил в субботу "Интерфаксу" информированный источник. Эти данные подтвердила прокуратура региона. На предприятии подтвердили информацию о погибших, но не о взрыве.

Всего в шахте находился 91 человек, 88 эвакуированы.

"Взрыв прогремел во время проведения пиротехнических работ. Среди основных версий: нарушение техники безопасности либо недостоверные данные приборов-газоанализаторов", - сказал источник агентства.

В прокуратуре уточнили, что около 08:50 (06:50 мск) при проведении горновзрывных работ произошла внештатная детонация взрывчатого вещества на глубине 1,2 км. Организована проверка.

Между тем на "Гайском ГОКе" "Интерфаксу" сообщили, что трое погибших работников подземного рудника были обнаружены в субботу утром "при заезде на горизонт 1205 метра".

"Тела не имеют внешних повреждений. В настоящее время на месте работают горноспасатели", - сказали на предприятии.

Данные о взрыве и эвакуации на предприятии не подтверждаются, заявили на комбинате.

"Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены специально созданной комиссией. Администрация ГОКа окажет полное содействие правоохранительным и надзорным органам", - добавили на предприятии.

"Гайский ГОК" занимается добычей концентратов меди и цинка.