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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 26 апреля

Что произошло за день: вторник, 26 апреля

Стрельба в детском саду под Ульяновском, встреча Путина и Гуттериша, отказ Польши от оплаты газа в рублях

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Мужчина застрелил двоих детей и нянечку в детском саду в поселке Вешкайма под Ульяновском. Сам нападавший 1996 года рождения покончил с собой. Он состоял на психиатрическом учете. Позднее мертвым был найден владелец ружья, из которого была открыта стрельба в садике. Возбуждено уголовное дело.

- Состоялись встречи Владимира Путина и Сергея Лаврова с Антониу Гутерришем. Генсек ООН предложил создать группу РФ-Украина-ООН по гуманитарным коридорам и заявил, что нарушение территориальной целостности Украины не соответствует уставу ООН. Президент РФ сообщил, что в Мариуполе бои не ведутся, а с украинскими военными в "Азовстали" поддерживается контакт. Путин подчеркнул, что если в промзоне есть гражданские лица, украинская армия обязана их выпустить.

- Польша отказалась от оплаты российского газа по новым условиям - в рублях. По данным PGNIG, "Газпром" прекратит поставки с 27 апреля. В "Газпроме" не подтвердили, что поставки в страну уже приостановлены, сообщив, что сегодня Варшава должна совершить платеж.

- Совбез Приднестровья решил ввести "красный" уровень террористической угрозы. Сообщалось о нескольких происшествиях в непризнанной республике: во вторник утром в результате взрывов вышли из строя антенны, ретранслировавшие радио. В Тирасполе также сообщили о произошедших накануне взрывах у аэропорта. В понедельник сообщалось об обстреле из гранатометов здания министерства госбезопасности. Власти Приднестровья предположили наличие украинского "следа" во взрывах в регионе, а в Кишиневе происходящее объяснили противостоянием внутренних сил.

- Арестованы два фигуранта дела о подготовке покушения на Владимира Соловьева. Александр Дружинин, работающий маляром в РЖД, причастность к преступлению отрицает. Ранее судимый Василий Стрижаков также вины в суде не признал.

- Valio договорился о продаже российского бизнеса группе "Велком". Стороны не будут разглашать сумму и условия сделки. Бренд Valio останется в российских магазинах, пока не закончится упаковка и не истечет срок годности продукции.

- Магазины "ОБИ" в РФ возобновят работу. В среду откроется московский магазин "ОБИ Ходынское поле", до конца майских праздников планируется запуск всех гипермаркетов в России.

- United Parcel Service приостановила деятельность в России, Белоруссии и на Украине. Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки сообщила, что будет внимательно следить за ситуацией.

- Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и счета ООО "Гугл" на сумму 500 млн рублей в качестве обеспечительной меры по иску ООО "ГПМ Развлекательное телевидение" о восстановлении канала на YouTube.

- Участница Pussy Riot Мария Алехина объявлена в розыск. На прошлой неделе суд заменил ей условное наказание на реальное по так называемому санитарному делу.

- Международная федерация хоккея лишила Россию права провести ЧМ-2023. Чемпионат должен был пройти в Петербурге с 5 по 21 мая. Новая страна-хозяйка будет выбрана во время конгресса ИИХФ в мае.

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