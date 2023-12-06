Дело о попытке покушения на телеведущего Владимира Соловьева направлено в суд

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Военный суд рассмотрит уголовное дело о приготовлении к покушению на телеведущего Владимира Соловьева, сообщила Генпрокуратура России.

Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по этому уголовному делу в отношении Андрея Пронского, Тимофея Мокия, Владимира Белякова, Владимира Степанова, Максима Дружинина, Андрея Волкова и Дениса Абрарова. Дело направлено для рассмотрения во 2-ой Западный окружной военный суд.

Фигурантам дела предъявлены обвинения в организации деятельности террористической организации и участии в ней, публичных призывах к терроризму и экстремизму, незаконном обороте и изготовлении оружия и взрывчатки, умышленном уничтожении или повреждении имущества, подготовке к убийству и обороте наркотиков.

По версии следствия, 2 октября 2021 года Пронский создал ячейку неонацистской группировки "NS/WP" (признана в России террористической и запрещена), о чем публично заявил с целью привлечения сторонников. В деятельность группы были вовлечены Мокий, Беляков, Степанов, Дружинин, Волков, Стрижаков и иные лица, а для "увеличения количества участников Пронский создал в Telegram тематический канал", сказано в пресс-релизе.

"Для реализации планов Пронский, Мокий, Беляков, Степанов, Дружинин, Стрижаков и иные лица приобрели взрывчатые вещества, взрывные устройства, огнестрельное оружие, основные части огнестрельного оружия, боеприпасы, а также оборудование, составные части боеприпасов и компоненты, необходимые для изготовления боеприпасов, переделки огнестрельного оружия и изготовления взрывных устройств", - сказали в надзорном ведомстве.

Под руководством Пронского и по его указанию с декабря 2021 года по апрель 2022 года в Москве, Московской и Тверской областях были совершены поджоги четырех автомашин, домовладения, военного комиссариата, заявили в Генпрокуратуре.

"Не позднее 4 апреля 2022 года представители Главного управления разведки Украины обратились к Пронскому с предложением за материальное вознаграждение убить журналиста Владимира Соловьева. Для совершения убийства по найму Пронский привлек Стрижакова, Дружинина, Белякова, Степанова и Мокия. Названные лица осуществляли сбор информации в отношении потерпевшего. Участники преступного сговора планировали установить на кузов автомашины жертвы самодельное взрывное устройство и привести его в действие", - сообщили в ведомстве.

"Кроме того, с 2013 года по 2022 год Пронский подготовил рукописи книги "Акционер" и заказал в типографии около 300 экземпляров. В книге имеются высказывания, направленные на оправдание терроризма, возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, а также принадлежности к социальной группе",- добавили в прокуратуре.

В результате обысков, проведенных в апреле 2022 года у Дружинина, Белякова, Степанова, Стрижакова и Пронского в Москве и Московской области, обнаружены и изъяты самодельное взрывное устройство, граната, запал ручных гранат, 3 самодельных пистолета, порох, обрез, 2 ствола к пистолету Макарова, 199 патронов калибра 7,62-мм, 748 патронов калибра 9-мм, 49 самодельных патронов к огнестрельному оружию различного калибра.

Обвиняемые арестованы. В середине ноября Стрижаков был направлен судом на принудительное лечение. На этом заседании суда он заявил о невиновности.

О задержании фигурантов дела о подготовке убийства Соловьева 25 апреля 2022 года сообщила ФСБ. По данным спецслужбы, фигуранты планировали убийство Соловьева по заказу Службы безопасности Украины.