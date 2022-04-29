В даркнете появились объявления о продаже доступа к ушедшим из РФ стриминговым сервисам

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Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - "Лаборатория Касперского" сообщает о появлении в теневом сегменте интернета (даркнете) предложений о продаже доступа к учетным записям на популярных стриминговых сервисах, в том числе ушедших из России.

"В апреле 2022 года "Лаборатория Касперского" проанализировала объявления на нескольких русскоязычных теневых площадках и изучила актуальные сообщения о продаже доступа к учетным записям на зарубежных стриминговых платформах и других сервисах", - сообщает компания.

В частности, специалисты обнаружили в даркнете десятки объявлений о продаже доступа к Spotify Premium, Netflix Premium, PornHub и к подпискам на другие сервисы.

"По предварительным данным, стоимость предлагаемых учетных записей начинается в среднем от 20 рублей и во многом зависит от продавца, а также от длительности "подписки": месяц, полгода или год. Помимо доступа к стриминговым платформам на форумах и в мессенджерах активно предлагают оформить подписку на VPN различных брендов", - рассказали в "Лаборатории Касперского".

Встречаются также объявления с "услугой" продления аккаунтов, а не покупкой сторонних учетных записей.

"Эксперты не исключают, что часть найденных объявлений представляет собой банальное мошенничество, цель которого - выманить данные и деньги потенциальных покупателей. Сами продавцы часто представляются магазинами цифровых товаров и заманивают потенциальных покупателей своеобразным уровнем сервиса, например, предлагают быструю замену учетных данных при их невалидности, автоматическую выдачу товаров (якобы человек получит товар сразу после оплаты), а также техническую поддержку 24/7 и удобный чат-бот", - сообщили в компании.

Также покупателю могут предложить временную гарантию, например, на неделю, однако такие обещания, как правило, оказываются обманом.