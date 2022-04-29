Житель Прикамья получил пожизненный срок за убийство бывшей жены и ее родных

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Пермском крае назначил пожизненный срок лишения свободы местному жителю за убийство бывшей супруги и ее родственников, сообщается на сайте регионального СУ СКР в пятницу.

Суд установил, что в июне 2021 года в поселке Старый Бисер подсудимый застрелил отдыхавших на берегу реки бывшую супругу и ее сестру с мужем. Все это произошло на глазах у малолетних детей.

Кроме того, мужчина выстрелил в несовершеннолетнюю девочку 2010 года рождения, пуля повредила ей локоть.

Во время следствия обвиняемый заявил, что решился на преступление на почве конфликтов и плохих отношений с убитыми.

Суд признал мужчину виновным по пп."а, д" ч.2 ст.105 (убийство совершенное с особой жестокостью) и п."в" ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия). Осужденный будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Кроме того, в пользу пятерых потерпевших, двое из которых - малолетние дети, с осужденного взыскано более 13 млн рублей компенсации морального вреда.

На сайте региональной прокуратуры уточняется, что мужчина стрелял в своих жертв из охотничьего ружья.