На поддержку учебно-научных центров для одаренных детей направили более 500 млн руб.

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Порядка 560 млн рублей будет дополнительно направлено из федерального бюджета на поддержку специализированных учебно-научных центров для одаренных детей.

Как сообщает в субботу пресс-служба правительства РФ, соответствующее распоряжение подписал премьер России Михаил Мишустин.

По ее данным, речь идет о центрах при ведущих российских вузах. Они работают как интернаты - проживание и питание детей обеспечивает государство. Воспитанниками таких центров становятся юные исследователи из отдаленных районов страны.

"Из заявленных 560 млн рублей - 153,7 млн получит МГУ им. М.В. Ломоносова и 117,2 млн - Санкт-Петербургский государственный университет", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба, "еще около 290 млн рублей из этой суммы будет направлено министерству науки и высшего образования, которое профинансирует учебно-научные центры при Новосибирском национальном исследовательском университете и Уральском федеральном университете им. Б.Н. Ельцина".