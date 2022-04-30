Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

На поддержку учебно-научных центров для одаренных детей направили более 500 млн руб.

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Порядка 560 млн рублей будет дополнительно направлено из федерального бюджета на поддержку специализированных учебно-научных центров для одаренных детей.

Как сообщает в субботу пресс-служба правительства РФ, соответствующее распоряжение подписал премьер России Михаил Мишустин.

По ее данным, речь идет о центрах при ведущих российских вузах. Они работают как интернаты - проживание и питание детей обеспечивает государство. Воспитанниками таких центров становятся юные исследователи из отдаленных районов страны.

"Из заявленных 560 млн рублей - 153,7 млн получит МГУ им. М.В. Ломоносова и 117,2 млн - Санкт-Петербургский государственный университет", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба, "еще около 290 млн рублей из этой суммы будет направлено министерству науки и высшего образования, которое профинансирует учебно-научные центры при Новосибирском национальном исследовательском университете и Уральском федеральном университете им. Б.Н. Ельцина".

Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия определилась со сроками прекращения работы на МКС

Россия определилась со сроками прекращения работы на МКС

Мишустин продлил на год срок уплаты страховых взносов для широкого перечня организаций

Мишустин продлил на год срок уплаты страховых взносов для широкого перечня организаций
Военная операция на Украине

Брянский губернатор заявил, что средства ПВО засекли украинский самолет

Пандемия коронавируса

Глава Минздрава спрогнозировал в июне рост заболеваемости COVID-19 в России

Глава Минздрава спрогнозировал в июне рост заболеваемости COVID-19 в России

На Сахалинской ГРЭС-2 произошел пожар в турбинном отделении

Военная операция на Украине

Лавров рассказал о ежедневном обсуждении проекта возможного договора России и Украины

"Ангара-1.2" с космическим аппаратом в интересах военных стартовала с Плесецка

Заявление Банка России: широко шагая навстречу неопределенности

Заявление Банка России: широко шагая навстречу неопределенности

Что произошло за день: пятница, 29 апреля

Саид Гуцериев договорился о продаже доли в "М.Видео"

Саид Гуцериев договорился о продаже доли в "М.Видео"