Брянский губернатор заявил, что средства ПВО засекли украинский самолет

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО обнаружили в небе над Брянской областью самолет Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале в субботу.

"Сегодня утром, в 6:50, российскими средствами противовоздушной обороны был обнаружен самолет ВСУ. При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию Российской Федерации, в населенный пункт Жеча Стародубского округа попало два снаряда", - написал он.

По словам губернатора, взрывной волной повредило обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала. Второй снаряд повредил прилегающую территорию.

"В настоящее время на месте работают оперативные службы. Жертв нет. Ведутся оперативные мероприятия", - добавил Богомаз.