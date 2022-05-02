Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:38

Площадь лесных пожаров в России увеличилась за сутки на 4 тыс. гектаров

В Бурятии горит нацпарк

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Почти 90% контролируемых природных пожаров в России приходится на Курганскую и Амурскую области, а также на Хабаровский край, общая площадь возгораний увеличилась за сутки на 4 тыс. га, следует из сводки федеральной Авиалесоохраны.

Работы по активному тушению лесных пожаров по данным на 00:00 по московскому времени понедельника проводятся на 86 участках, огнем охвачено более 24,5 тыс. га.

Наиболее сложная обстановка сохраняется в лесах Курганской области, где отмечено 12 пожаров на площади почти 12,6 тыс. га, что на 300 га больше, чем сутками ранее.

Продолжают активно гореть два дальневосточных региона. В Хабаровском крае зафиксировано пять очагов на территории площадью 4,7 тыс. га, увеличение составило почти 1,5 тыс. га. В Амурской области площадь пожаров на землях лесного фонда за сутки выросла почти в два раза и достигла порядка 4,2 тыс. га (10 очагов).

Пять лесных территорий горят в Хакасии (почти 1,8 тыс. га), 15 возгораний зафиксировано в Красноярском крае (530 га), восемь пожаров - в Иркутской области (291 га). Очаги общей площадью менее 100 га действуют в республике Тыва, Забайкалье, Свердловской и Новосибирской областях, на Алтае, в Бурятии, в Еврейской автономной и в Тюменской областях.

Борьба с огнем идет в Тункинском национальном парке (69 га) в Бурятии, территория которого загорелась сразу на трех участках.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 169 лесных пожара на площади более 9,3 тыс. га. В тушении задействованы свыше 4 тыс. человек, 915 единиц техники, 59 воздушных судов занимаются мониторингом и 22 судна тушат возгорания.

Курганская область Амурская область Хабаровский край Бурятия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Два взрыва прогремели в Белгородской области

Два взрыва прогремели в Белгородской области

Дело о подрыве моста под Курском возбуждено по статье о теракте

Что произошло за день: воскресенье, 1 мая

СКР возбудил дела после обстрела объектов в Брянской области со стороны Украины

СКР возбудил дела после обстрела объектов в Брянской области со стороны Украины

Пожар на объекте Минобороны под Белгородом локализовали

Семь домов были повреждены из-за пожара на объекте Минобороны под Белгородом

Курский губернатор заявил, что мост обрушился в результате диверсии

Пожар на объекте Минобороны произошел в Белгородской области

Госструктурам РФ запретят использовать средства информзащиты из недружественных стран

Президент РФ подписал закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС

Президент РФ подписал закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС