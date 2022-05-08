Володин назвал признаком успеха СВО заявление G7 о намерении "не допустить победы" России

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Заявление стран G7 о намерении "не допустить победы" России на Украине говорит о том, что они признают успехи специальной военной операции РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония признали успехи специальной военной операции российских вооруженных сил. Именно так можно расценить принятое лидерами стран G7 сегодня заявление о намерении "не допустить победы" России на Украине", - написал Володин в своём телеграмм-канале в воскресенье.

По его мнению, "теперь понятно, почему предложенные нашим президентом инициативы по вопросам безопасности оставлены ими без ответа".

"Россия разрушила их планы по расширению НАТО на восток", - отметил Володин.

Лидеры стран G7 ранее распространили совместное заявление, в котором объявили о намерении "не допустить победы" России на Украине.