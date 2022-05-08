Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:38

Володин назвал признаком успеха СВО заявление G7 о намерении "не допустить победы" России

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Заявление стран G7 о намерении "не допустить победы" России на Украине говорит о том, что они признают успехи специальной военной операции РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В миреЛидеры G7 обсудят дополнительные санкции против РФЧитать подробнее

"Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония признали успехи специальной военной операции российских вооруженных сил. Именно так можно расценить принятое лидерами стран G7 сегодня заявление о намерении "не допустить победы" России на Украине", - написал Володин в своём телеграмм-канале в воскресенье.

По его мнению, "теперь понятно, почему предложенные нашим президентом инициативы по вопросам безопасности оставлены ими без ответа".

"Россия разрушила их планы по расширению НАТО на восток", - отметил Володин.

Лидеры стран G7 ранее распространили совместное заявление, в котором объявили о намерении "не допустить победы" России на Украине.

Хроника 24 февраля – 08 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Володин Россия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 8 мая

"Роскосмос" сообщил об удалении 20 видео из YouTube-канала госкорпорации

Путин поздравил с Днем Победы лидеров и граждан стран СНГ, народы Украины и Грузии

Пандемия коронавируса

Число госпитализаций с COVID-19 снизилось в РФ за сутки почти на 50%

Число госпитализаций с COVID-19 снизилось в РФ за сутки почти на 50%

Володин подсчитал, что против РФ с 2014 года введено более 10 тыс. санкций

Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 мая

Пожар повредил свыше полутысячи домов в Красноярском крае

Пожар повредил свыше полутысячи домов в Красноярском крае

МЧС объявило о локализации всех пожаров в Красноярском крае

Что произошло за день: суббота, 7 мая

Рогозин сообщил о задержании на Байконуре двух иностранцев

Рогозин сообщил о задержании на Байконуре двух иностранцев