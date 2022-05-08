Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:02

Лидеры G7 обсудят дополнительные санкции против РФ

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Лидеры стран "группы семи" в воскресенье в ходе видеоконференции планируют обсудить возможные новые санкции в отношении России, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"Онлайн-встреча даст странам возможность координировать, потенциально доработать любые меры", - пишет агентство.

Ранее западные СМИ сообщали, что в этой видеовстрече примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

На этой неделе президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон всегда открыт к введению новых санкций против России и будет обсуждать это с партнерами по G7.

"Мы всегда открыты к введению дополнительных санкций", - сказал Байден в Белом доме.

Беседа G7 состоится на фоне подготовки в ЕС шестого пакета антироссийских санкций. Сообщалось, что постпреды стран ЕС пока не могут прийти к консенсусу по новым мерам, в частности, по введению запрета на импорт российской нефти.

Хроника 24 февраля – 08 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
G7 Украина Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Афганистан во власти талибов

Талибы запретили женщинам появляться на улице с открытым лицом

Талибы запретили женщинам появляться на улице с открытым лицом
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о завершении эвакуации гражданских лиц с "Азовстали"

Минобороны РФ заявило о завершении эвакуации гражданских лиц с "Азовстали"

Рогозин сообщил о задержании на Байконуре двух иностранцев

Рогозин сообщил о задержании на Байконуре двух иностранцев
Военная операция на Украине

В Киеве заверили, что с "Азовстали" вывели всех женщин, детей и стариков

Пандемия коронавируса

В Пекине продолжили закрывать станции метро из-за COVID-19

В Пекине продолжили закрывать станции метро из-за COVID-19

В Париже состоялась инаугурация президента Франции Макрона

В Париже состоялась инаугурация президента Франции Макрона

Абоненты мобильных операторов ДНР и ЛНР получат номера в российском коде +7

В МИД РФ прокомментировали попытку теракта против российских журналистов в Берлине

Военная операция на Украине

В ДНР сообщили об эвакуации еще 50 человек с территории "Азовстали"

В Приднестровье предположили, что взрывы на границе с Украиной устроили с помощью дронов

В Приднестровье предположили, что взрывы на границе с Украиной устроили с помощью дронов