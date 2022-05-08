Володин подсчитал, что против РФ с 2014 года введено более 10 тыс. санкций

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В отношении России с 2014 года ввели 10 128 санкций. Такие цифры привел в своем телеграм-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"До начала специальной военной операции на Украине - 2 754 (санкций - ИФ), после - 7 374", - уточнил он.

Володин подчеркнул, что общее количество введенных против России санкций больше, "чем против какого-либо другого государства за всю историю их существования".

"Все, что нас не убивает, делает сильнее", - подытожил спикер Госдумы.

Ранее сообщалось, что администрация США открыта к введению новых санкций в отношении РФ. Главы стран G7 обсудят потенциальные новые санкции против РФ во время видеоконференции 8 мая.