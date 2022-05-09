В Верхней Пышме локализовали пожар на площади 1,6 тыс. квадратных метров

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Пожар на площади 1 600 квадратных метров произошел в городском округе Верхняя Пышма (город-спутник Екатеринбурга) в понедельник, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре в поселках Крутой и Красногвардейский поступило днем 9 мая, уточняется на сайте ведомства. Горели два частных дома и надворные постройки, а также отходы пиломатериалов.

"Тушение осложнялось сильными порывами ветра и плотной застройкой. Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям. В 16:17 по местному времени (14:17 по Москве) пожар был локализован на площади 1600 квадратных метров", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС предупредили, что сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидается в регионе во вторник, 10 мая. На сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщается, что днем 10 мая на Среднем Урале температура может подняться до плюс 22 градусов, ночью будет 5-10 тепла, в горах и низинах столбик термометра может опуститься до нуля градусов.