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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:26

В уральском поселке сгорели 14 строений из-за перехода огня с ландшафта на постройки

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Семь частных жилых домов сгорели в результате пожара в Березовском городском округе Свердловской области, сообщил во вторник начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Теряев.

Информация о пожаре вблизи населенного пункта Безречный поступила в 12:30 по местному времени. На месте было выявлено горение ландшафта с переходом на жилые строения.

"В целом, огнем уничтожено 14 строений, из них семь жилых домов, из которых два были заброшены, в пяти жилых домах прописаны люди, которые постоянно проживали в них", - сообщил Теряев журналистам.

В настоящее время, по его словам, информации о пострадавших и погибших не поступало.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что быстрому распространению огня способствуют сильные порывы ветра. Для подачи воды к очагам проложили шесть магистральных линий. К тушению привлечены 12 единиц техники и 48 человек.

Свердловская область
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