РКК "Энергия" изобрела машину для строительства базы на Луне

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" получила патент на изобретения для инженерно-строительных работ на поверхности Луны, сообщили в "Роскосмосе".

"Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С. П. Королёва (входит в госкорпорацию "Роскосмос") получила патенты в качестве правообладателя на два изобретения: инженерную луномашину и мобильный модуль поддержки внекабинной деятельности космонавтов на поверхности Луны", - говорится в сообщении.

При обустройстве строительной площадки лунной базовой станции потребуется провести ряд подготовительных инженерно-строительных работ: например, удалить крупные камни, отсыпать или срезать элементы рельефа, обеспечить защиту конструкции станции и других объектов с помощью засыпки лунным грунтом.

Как сообщил автор изобретений, главный научный сотрудник корпорации Олег Цыганков, "согласно концепции РКК "Энергия", лунная станция будет устанавливаться в траншею, после чего сверху смонтируют перекрытие и засыпят грунтом с целью защиты от радиации, то есть ее планируют создавать по принципу строительства метро открытым способом".

В "Роскосмосе" сообщили, что мобильный модуль поддержки внекабинной деятельности космонавтов предназначен для оперативного передвижения человека по поверхности Луны с целью разведки местности, сбора необходимых образцов грунта.