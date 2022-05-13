Уроки в школах Петропавловска-Камчатского отменили из-за сообщения о "минировании"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Из-за анонимного сообщения о возможном теракте в школах Петропавловска-Камчатского в пятницу отменили занятия в первую смену, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе горадминистрации.

"Уроки первой смены в пятницу отменили. Задания ребята сделают дистанционно из дома", - рассказали в мэрии.

Оперативные службы проверяют здания на наличие взрывных устройств.

Всего в Петропавловске-Камчатском работают 35 школ, в которых учатся более 15 тыс. детей.

Как сообщалось, из-за частых сообщений о минированиях все школы Петропавловска-Камчатского до конца учебного года перешли на шестидневный режим учебы. Шестидневка введена для того, чтобы школьники догнали учебную программу - они пропустили много уроков из-за отмены занятий во время эвакуаций.

На Камчатке из-за сообщений о якобы готовящихся актах терроризма эвакуация в школах проходила уже более 20 раз с начала года. Только на этой неделе сообщения о "минировании" приходили три дня подряд - в среду, четверг, и пятницу.

Во всех случаях опасных предметов в зданиях обнаружено не было.