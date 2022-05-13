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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

Более 18 тысяч беженцев прибыли за сутки в Ростовскую область из Донбасса

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Через пункты пропуска в Ростовскую область с территории Донбасса, в том числе из Мариуполя, за минувшие сутки прибыли более 18 тысяч беженцев, сообщает пресс-служба областного пограничного управления ФСБ России в пятницу.

Сутками ранее на территорию Ростовской области из ДНР, ЛНР и Украины прибыли более 15,5 тыс. человек.

С 18 февраля власти ДНР и ЛНР организовали эвакуацию женщин, детей и пожилых граждан в Россию. Беженцев принимает Ростовская область, перенаправляя их в другие регионы РФ.

Хроника 24 февраля – 13 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Ростовская область
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