Более 18 тысяч беженцев прибыли за сутки в Ростовскую область из Донбасса

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Через пункты пропуска в Ростовскую область с территории Донбасса, в том числе из Мариуполя, за минувшие сутки прибыли более 18 тысяч беженцев, сообщает пресс-служба областного пограничного управления ФСБ России в пятницу.

Сутками ранее на территорию Ростовской области из ДНР, ЛНР и Украины прибыли более 15,5 тыс. человек.

С 18 февраля власти ДНР и ЛНР организовали эвакуацию женщин, детей и пожилых граждан в Россию. Беженцев принимает Ростовская область, перенаправляя их в другие регионы РФ.