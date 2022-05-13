Следователи РФ допросили около 4 тыс. сдавшихся в плен украинских военных

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российские следователи допросили около 4000 пленных украинских военных, сдавшихся в ходе специальной военной операции России на Украине, сообщает в пятницу телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"Продолжается работа с украинскими военнослужащими, сдавшимися в плен. Следователями допрошено порядка 4000 таких лиц, в том числе более 200 офицеров", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что такие данные были доложены главе ведомства Александру Бастрыкину, который провел в Донецке выездное "совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных ВСУ и националистическими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих".

"Произведены осмотры разрушенных националистами здания драматического театра в Мариуполе, более 900 других объектов гражданской инфраструктуры, среди которых поврежденные жилые дома, общежития, четыре городские больницы, две средние школы, промышленное здание и 47 иных объектов гражданской инфраструктуры, разрушенных украинскими силовиками", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "изъят ряд документов, в том числе медицинские книжки и другие материалы, что позволило сформировать базу с установочными данными более чем 450 националистов (полка - ИФ) "Азова".

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.