Два офицера ВСУ заочно арестованы в Москве по делу об убийстве мирных жителей Донбасса

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно арестовал командира первого гаубичного артиллерийского дивизиона Вооруженных сил Украины (ВСУ), подполковника Виктора Юшко и командир 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, полковника Александра Жакуна, обвиняемых в причастности к убийствам мирных граждан Донбасса.

"Постановлениями суда в отношении Жакуна и Юшко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно. Срок ареста в виде двух месяцев будет исчисляться с момента их фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ - с момента передачи правоохранительным органам РФ", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.

Жакуну и Юшко предъявлены обвинения по ч.1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Они объявлены в розыск.

По данным СКР, Жакун причастен к организации обстрела в апреле 2016 года контрольно-пропускного пункта ДНР "Еленовка" и прилегающей к нему территорий, расположенных в районе автостанции в поселке Еленовка Волновахского района Донецкой области, в результате чего погибли четыре мирных жителя, семь мирных жителей получили ранения, были частично повреждены и уничтожены четыре автомобиля.

Юшко, как считают в СКР, причастен к артиллерийскому обстрелу в мае 2015 года объектов гражданской инфраструктуры города Горловка в ДНР, в том числе жилых домов, в результате которого погибли три человека, в том числе ребенок.