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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

В РФ заочно арестовали украинского офицера по делу о ракетном ударе по Краматорску

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно арестовал командующего 19-й отдельной ракетной бригадой Вооруженных сил Украины Федора Ярошевича, причастного, по версии российского следствия, в том числе, к ракетному удару из комплекса "Точка-У" по Краматорску в апреле нынешнего года.

"Постановлением суда в отношении Ярошевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ, либо с момента задержания на территории РФ", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

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По данным суда, Ярошевичу заочно предъявлено обвинение в применении запрещенных средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 156 УК РФ).

Фигурант объявлен в межгосударственный розыск, добавили в суде.

Как заявили ранее в Следственном комитете России, военнослужащие 19-й бригады ВСУ, выполняя заведомо преступные приказы Ярошевича и других командиров, а также должностных лиц Министерства обороны Украины, умышленно произвели прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры в районе железнодорожного вокзала Краматорска 8 апреля 2022 года с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" с кассетным зарядом.

В результате обстрела погибли не менее 30 мирных жителей, в том числе дети, не менее 100 человек получили ранения различной степени тяжести.

Как отмечается в профайле Ярошевича на сайте СК, российские следователи также считают его причастным к организации пусков ракет "Точка-У" по Донецку, Ровенькам, Снежному, Харцызсу и Иловайску в Донецкой и Луганской и народных республиках (тогда Донецкая и Луганская области Украины - ИФ) в 2014-2015 годах.

Хроника 24 февраля – 29 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Краматорск Украина ВСУ Москва Басманный суд
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