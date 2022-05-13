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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Альпинист сорвался при восхождении на Эльбрус

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Поисково-спасательную операцию проводят сотрудники МЧС в горах Кабардино-Балкарии, где потребовалась помощь сорвавшемуся при восхождении на Эльбрус, сообщает ГУ МЧС по КБР в пятницу.

"В центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР в 11:00 поступила информация о том, что на горе Эльбрус на высоте 5300 метров в районе седловины сорвался участник восхождения", - говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в ГУ МЧС, информации о состоянии альпиниста и каких-либо других подробностей пока нет.

К месту выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС, спасатели "Центроспас" МЧС России и центра "Лидер".

МЧС Кабардино-Балкария Эльбрус
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