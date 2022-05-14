Военные РФ заявили об ударах почти по 550 районам базирования украинских сил

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что ракетные войска и артиллерия за ночь нанесли удары почти по 550 районам базирования армии Украины.

"Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи поражены 18 пунктов управления, 543 района сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов в районе населенного пункта Любомировка Херсонской области", - сказал в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, этими ударами ликвидированы 23 артиллерийских подразделения армии Украины на огневых позициях в районах Верхнекаменское, Красный Лиман, Дробышево, Яровая, Коробочкино, Гусаровка.

Министерство обороны России заявило, что до 100 украинских военнослужащих, пять пунктов управления и два склада боеприпасов уничтожены российскими высокоточными ракетами в районах населенных пунктов Спорное и Берестовое под Донецком. Также выведены из строя 23 единицы украинской военной техники.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение 43 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал представитель министерства.

"Российскими средствами ПВО в течение ночи уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Чкаловское, Дементьевка, Клинск, Глубокое, Балаклея, Гоптовка Харьковской области, Старомихайловка, Спартак, Еленовка Донецкой Народной Республики, Петровенки и Северодонецк Луганской Народной Республики, в том числе один "Байрактар-ТБ2" над населенным пунктом Маньковка Харьковской области", - сказал Конашенков.

По его словам, ПВО также перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".

Всего, по данным министерства, в ходе военной операции на Украине уничтожено 165 самолетов, 125 вертолетов, 858 беспилотников, 304 зенитных ракетных комплекса, 3051 танк и бронемашина, 372 установки реактивных систем залпового огня, 1507 артиллерийских орудий и минометов, 2898 автомобилей.