Матвиенко рассказала, какой будет реакция РФ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Реакция России на вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет соразмерна присутствию альянса в этих государствах и тому, какие виды вооружений там разместят, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Прежде всего, в военном плане реакция России будет соразмерна и адекватна присутствию НАТО на территориях этих двух государств, тому какие виды вооружения будут размещены. Но могу точно заверить, что безопасность России будет, безусловно, обеспечена", - сказала Матвиенко в интервью "Известиям", которое опубликовано на сайте издания.

По ее мнению, вступление этих стран в НАТО негативно скажется на политическом состоянии Европы и не добавит ей стабильности, так как ранее Швеция и Финляндия демонстрировали реальный нейтралитет, и в РФ ценили такую позицию.

"Меня печалит, что такое решение двух государств может привести к снижению объема нашего взаимодействия и сотрудничества", - отметила Матвиенко.

Матвиенко считает, что решение Финляндии и Швеции не является суверенным, и принято "под давлением коллективного Запада, в первую очередь США и НАТО".

"Уж очень быстро оно прокручивается. По такому серьезнейшему, существенному вопросу даже не сочли необходимым провести референдум - спросить мнение граждан этих стран. И уже в ближайшее время в Мадриде состоится сессия НАТО, где предполагается одобрение заявок Швеции и Финляндии на вступление", - сказала спикер СФ.

По ее мнению, "причин для этого никаких не было, ничто не угрожало ни Финляндии, ни Швеции".

"И, более того, в одном из последних интервью президент Финляндии сказал, что он не видел и не видит угрозы со стороны России, и вступление в НАТО - не против России. Но вопрос тогда: против кого? И второй: а для чего? Мы знаем суть НАТО и не можем доверять вот таким заявлениям, звучащим не от вполне суверенного государства, судя по последним событиям", - пояснила Матвиенко.

"Можно лишь сожалеть, потому что действительно между Россией и Финляндией многие годы и десятилетия успешно развивалось взаимовыгодное сотрудничество", - сказала она.