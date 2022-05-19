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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

С космодрома "Плесецк" запущена ракета с военным спутником

С космодрома "Плесецк" запущена ракета с военным спутником
Запуск ракеты "Союз-2.1а" со спутником связи с космодрома Плесецк. Архивное фото.
Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Космические войска осуществили с космодрома "Плесецк" успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" со спутником в интересах Министерства обороны. Об этом сообщили журналистам в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Ракета стартовала в 11:03 по Москве с Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил. Как отмечается, предстартовые операции и пуск ракеты прошел в штатном режиме.

"Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты космического назначения", - добавили в министерстве.

Ракета в 11:06 принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск ВКС, говорится в сообщении.

Союз-2.1а Минобороны РФ Плесецк Архангельская область
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