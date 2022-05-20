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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

Снег выпал в Кировской области

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Жители некоторых населенных пунктов Кировской области в пятницу делятся фотографиями майского снегопада.

Так, одна из жительниц райцентра Верхошижемье, расположенного в центре области, поделилась в соцсетях фотографиями двора. Фото сопровождает подпись: "И опять зима в Верхошижемье".

Жители соседних сел также делятся фотографиями и видео идущего снега.

Изображения заснеженных придворовых территорий публикуют и жители другого района - Шабалинского.

"А у вас что за окном? - спрашивают пользователи, размещая в соцсетях фото с припорошенными снегом грядками и тюльпанами.

Ранее сообщалось, что, по прогнозами синоптиков, с 20 по 24 мая местами в Кировской ожидаются заморозки в воздухе до 0 - минус 1 градуса, на поверхности почвы - до минус 3 градусов.

Кировская область
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