Снег выпал в Кировской области

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Жители некоторых населенных пунктов Кировской области в пятницу делятся фотографиями майского снегопада.

Так, одна из жительниц райцентра Верхошижемье, расположенного в центре области, поделилась в соцсетях фотографиями двора. Фото сопровождает подпись: "И опять зима в Верхошижемье".

Жители соседних сел также делятся фотографиями и видео идущего снега.

Изображения заснеженных придворовых территорий публикуют и жители другого района - Шабалинского.

"А у вас что за окном? - спрашивают пользователи, размещая в соцсетях фото с припорошенными снегом грядками и тюльпанами.

Ранее сообщалось, что, по прогнозами синоптиков, с 20 по 24 мая местами в Кировской ожидаются заморозки в воздухе до 0 - минус 1 градуса, на поверхности почвы - до минус 3 градусов.