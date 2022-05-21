Охотники за металлом оставили без воды 28 тыс. жителей Орска

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Повреждение системы водоснабжения стало причиной коммунальной аварии в городе Орске в субботу, сообщает пресс-служба министерства строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

"В зону отключения холодного водоснабжения попали 80 многоквартирных домов и 550 частных домовладений, где проживают около 28 тысяч человек, и здание социального центра", - говорится в сообщении.

Завершить ремонтные работы планируется к полуночи.

Как подчеркивает пресс-служба, "причиной коммунальной аварии стали действия незаконных сбытчиков металла, проводивших раскопки на данной территории".

Нарушители установлены, ведутся следственные действия.