Масштабные работы по очищению Волги пройдут в ряде регионов России

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Работы по изоляции и ликвидации 15 источников загрязнения, располагающихся в бассейне реки Волги, будут частично профинансированы за счёт бюджетных средств в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги".

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает в воскресенье сайт правительства РФ.

Речь идёт о работах, которые пройдут на территории Астраханской, Ивановской, Самарской, Ульяновской и Ярославской областей, а также в Чувашии и Татарстане.

"Так, например, в Ивановской области планируется ликвидировать мазутохранилище, которое находится в 400 м от берега Волги, а в Татарстане провести демонтаж недействующих трубопроводов Озёрного месторождения нефти в акватории Нижнекамского водохранилища", - говорится в сообщении.

Также одни из самых масштабных работ развернутся в Самарской области, где на территории бывшего Средневолжского завода химикатов планируется изолировать шламоотстойник. Он представляет опасность для реки Чапаевки, впадающей в Волгу. Сметная стоимость этого проекта - более 2,5 млрд рублей. Его реализация займёт около трёх лет, указывают в правительстве.

Федеральный проект "Оздоровление Волги" реализуется с 2018 по 2024 год. Его цель - улучшить экологическое состояние Волги за счёт сокращения объёма загрязнённых сточных вод и восстановления водных объектов низовьев реки.

Ежегодно 20 мая в России отмечается День Волги. Праздник был учреждён по инициативе ЮНЕСКО, чтобы привлечь внимание к сохранению одной из крупнейших рек на Земле.

Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства от 15 апреля 2014 года 326.