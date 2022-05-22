Что произошло за день: воскресенье, 22 мая

Продление военного положения на Украине, рост числа заболевших оспой обезьян и уход Дзюбы из "Зенита"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Военное положение на Украине продлено на три месяца. Верховная рада также продлила срок всеобщей мобилизации в стране - до 23 августа 2022 года. Киев вышел из ряда соглашений с Россией и СНГ - об избежании двойного налогообложения, по борьбе с незаконной миграцией и об увековечивании памяти о героизме народов СНГ в ВОВ.

- Глава Минфина ФРГ выступил против конфискации зарубежных активов российских бизнесменов. Кристиан Линднер напомнил о гарантиях неприкосновенности частной собственности в странах с верховенством закона. Относительно возможности конфискации замороженных активов ЦБ РФ он был не столь категоричен.

- Министры торговли стран АТЭС не смогли принять итоговое соглашение. Российские делегаты рассказали, что итоговый документ не согласовали из-за "попытки некоторых стран политизировать форум". Ранее сообщалось, что во время выступления представителя России на АТЭС зал покинули делегаты ряда стран.

- Польша предложила новое соглашение о добрососедстве с Украиной. Польский президент Анджей Дуда, в частности, отметил, что польско-украинская граница должна объединять, а не разделять. Также он заверил, что его страна сделает все возможное, чтобы Украина вступила в ЕС. Хотя Франция и оценила в 15-20 лет возможные сроки принятия страны в Евросоюз.

- Число выявленных случаев заражения оспой обезьян превысило 90. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что случаи заболевания были зафиксированы в 12 странах. Лидируют по этому показателю Португалия, Испания, Великобритания (обнаружены от 21 до 30 случаев).

- Футболист Артем Дзюба сообщил о своем уходе из питерского "Зенита". Он записал прощальный ролик в костюме Дэдпула, в котором он был на церемонии награждения "Зенита" золотыми медалями чемпионов России в мае 2021 года.