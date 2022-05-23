Группа "Ленинград" вернется на сцену с большим концертом в сентябре

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Группа "Ленинград" 10 сентября планирует дать большой концерт на стадионе "Лужники" в Москве впервые за несколько лет, сообщил лидер коллектива Сергей Шнуров на пресс-конференции в понедельник.

"Той энергии и эмоции, которую даю я и коллектив "Ленинград", ее, на мой взгляд, сильно не хватает. Два-три года, которые я фактически молчал и не выступал, я ничего не услышал ни подобного, ни близко приближающегося", - пояснил он свое возвращение.

Шнуров заявил, что то, чем занимаются молодые исполнители, это "какие-то реверансы в сторону абсолютно несвойственного нам рэпа".

"Они уродуют русский язык, на мой взгляд, пытаясь втиснуть в не свою ритмику. Больше ничего интересного не происходит", - отметил Шнуров.

"Поэтому накопленная энергия - два года я не выступал - сейчас я ощущаю в себе невероятные силы, жду этого стадиона, чтобы разорвать его как тузик грелку", - сказал он.

По словам музыканта, пока он видит концерт как разовую акцию, "в тур ехать не хотелось бы", но он "не зарекается".